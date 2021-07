Jeff Bezos emocionado com viagem ao Espaço

Um investimento milionário mas, acima de tudo, a concretização de um sonho. Jeff Bezos, 57 anos, realizou, ontem, um dos seus maiores objetivos: viajar ao espaço. Fê-lo ao lado do irmão Mark, da pioneira da aviação americana Wally Funk, e de Oliver Daemen, filho do magnata Joes Daemen, consultor financeiro da Somerset Capital Partners.





A cápsula New Shepard, criada pela Blue Origin - empresa de Bezos -, descolou do Texas pelas seis da manhã (14 horas em Portugal) em direção ao espaço e a viagem durou pouco mais de 10 minutos. Chegou a uma altitude de 100 quilómetros e superou o marco atingido (80 quilómetros) pelo rival do multimilionário, Richard Branson.