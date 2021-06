Jovem americana incendeia-se após desafio do tiktok

Uma jovem americana de 13 anos incendiou-se acidentalmente após tentar recriar um desafio da rede social TikTok e está no hospital numa unidade de cuidados intensivos.

A adolescente, Destini Crane, do estado de Oregon, nos EUA, tentou desenhar uma figura com álcool isopropílico no espelho da casa de banho e acender uma vela, para a imagem ficar em chamas. No entanto, devido à má ventilação do local, a mistura explodiu e deixou Destini com queimaduras de terceiro grau no pescoço e braços.

Em declarações à ABC News, a mãe da adolescente, Kimberly Crane, contou como descobriu a filha: "Eu estava na sala a conversar com a minha mãe e ouvi a Destini a gritar o meu nome. Então eu fui, abri a porta da casa de banho e estava tudo a pegar fogo. A Destini estava a pegar fogo. As coisas na casa de banho estavam a pegar fogo".

A mãe confessa ainda que a filha "vivia para os tiktoks" e não mediu bem o risco do desafio. A adolescente já realizou três cirurgias à pele e irá precisar de meses até conseguir recuperar a mobilidade do corpo, que será reduzida e precisará de fazer fisioterapia para a manter.

Esta não é a primeira vez que desafios da rede social TikTok não correm como previsto. Um dos mais recentes aconteceu na semana passada quando uma menina teve que retirar cinco centímetros do intestino por ingerir bolas magnéticas, no âmbito de um desafio.