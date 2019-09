Jovem ciumenta tortura e esfaqueia 189 vezes a irmã num ataque brutal

Elizaveta Dubrovina, de 22 anos, está a ser julgada por ter alegadamente torturado e esfaqueado 189 vezes a irmã num ataque de ciúmes em São Petersburgo, Rússia.A jovem terá arrancado os olhos e disferido golpes no ouvidos da irmã de 17 anos por ciúmes. Elizaveta é acusada de atacar a modelo, Stefania, até à morte e pode ser condenada a até 25 anos de prisão.A russa foi detida pelo homicídio em 2016 e enviada para tratamento psiquiátrico. Agora, após ter sido considerada capaz de ir a julgamento, Elizaveta nega veemente as acusações e aponta o dedo ao amante da irmã, Alexey Fateev, atualmente com 44 anos.Stefania morreu na casa do amante, no entanto as autoridades garantem que Alexey é testemunha e não suspeito.O homem encontrou o corpo da namorada no seu apartamento e ao ver Elizaveta deteve-a até que a polícia chegasse.