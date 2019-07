Jovem de 15 anos espeta seringa em nove colegas dentro de sala de aula

Nove crianças foram agredidas por um colega durante uma aula com uma seringa encontrada na rua, esta terça-feira, numa escola pública da cidade de Campo Grande, capital do estado brasileiro de Mato Grosso do Sul.



O caso aconteceu na Escola Municipal Elizabel Maria Gomes Talles, levando à preocupação dos pais dos alunos feridos e a intervenção policial.

O agressor de 15 anos, também aluno, terá encontrado a seringa (geralmente utilizada para injetar insulina) numa rua quando estava a caminho da escola e, depois de a ter apanhado, decidiu levá-la para a sala de aula.



O jovem aproveitou a aula de inglês para perfurar nove colegas, quatro meninos e cinco meninas, todos com 12 anos de idade.



Quando o professor se apercebeu do sucedido alertou a direção da escola, que decidiu chamar a polícia. O agressor acabou por ser transportado para a esquadra e as vítimas para uma unidade de saúde.

Na esquadra, o estudante, acompanhado pela mãe, alegou que não tinha como objetivo magoar alguém e que tudo tinha sido apenas uma "brincadeira".



Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), os alunos feridos pelo colega receberam medicamentos preventivos contra eventuais infeções e regressaram a casa após serem tratados pelos pequenos ferimentos provocados pela agulha da seringa.