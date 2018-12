Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem manifestante dos "coletes amarelos" morto por camionista

Investigação ainda está em curso para determinar se o motorista atropelou propositadamente a vítima.

10:22

Um camionista polaco, de 26 anos, foi detido esta quinta-feira após ter atropelado um jovem de 23 anos durante um bloqueio dos "coletes amarelos", em Avignon, França.



O atropelamento ocorreu pelas 00h30 e o manifestante foi derrubado pelo camionista que não parou perante o bloqueio dos "coletes amarelo".



Após derrubar o jovem manifestante, o condutor decidiu fugir do local.



A investigação ainda está em curso para determinar se o motorista forçou o embate no bloqueio ou se foi um acidente.



O óbito acabou por ser declarado no local.