Borja é o nome do jovem cuja história e sentença está a indignar Espanha. Isto porque o tribunal condenou o jovem a uma pena de prisão efetiva de dois anos e ao pagamento de 180 mil euros por ter salvo uma mulher que estava a ser assaltada por um homem de 41 anos, em Marbella, Espanha.Quando ocorreram os factos, no dia 8 de fevereiro de 2015, Borja tinha apenas 22 anos. De acordo com a imprensa espanhola, o jovem viu uma mulher, Maria Jesús, a ser atacada por dois ladrões, Pedro Toro Timeo e Isabel Cano. De acordo com o processo judicial, a mulher estava a ser espancada violentamente.O espanhol não pensou duas vezes e agiu em defesa da mulher, confrontando o ladrão que o tentou atacar, mas o jovem disferiu-lhe alguns socos e conseguiu recuperar a mala que este tinha roubado.O criminoso acabou por cair ao chão com a força dos golpes e passou dois dias em coma, acabando por morrer no hospital.Na semana passada, Borja foi condenado a dois anos de prisão e ao pagamento de 178 mil euros às filhas do agressor, com as quais o pai já não se relacionava, dada a sua vida ligada ao crime e às drogas. Foi acusado do crime de homícidio imprudente.Em declarações ao jornal El Mundo, o jovem deixa claro que não se arrepende do que fez. "Apesar do que acontecey, não me arrependo de ter ajudado aquela mulher. Eles estavam a pontapear a cabela dela. Acho que fiz a coisa certa (...) já pedi perdão à família do Pedro. Se voltasse atrás talvez não tivesse agido da mesma forma, mas não iria conseguir virar a cabeça para o outro lado", disse.