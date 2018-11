Kate Middleton revela segredo sobre tempos de estudante

Duquesa de Cambridge participou numa conferência no Departamento de Psicologia e Ciências da Linguagem da Universidade de Londres.

19:34

Kate Middleton participou numa conferência na Universidade de Londres onde revelou um segredo dos seus tempos de estudante. A duquesa de Cambridge chegou a estudar psicologia na faculdade.



Kate participou numa conferência onde foi discutida a intervenção "precoce" dos psicólogos em crianças vulneráveis.

"Eu comecei a estudar psicologia na Universidade de St. Andrews, mas acabei por seguir História da Arte", contou a duquesa aos cientistas, segundo avança o jornal The Telegraph.

O diretor do Departamento de Psicologia e Ciências da Linguagem da Universidade de Londres, Eamon McCrory, disse que Kate ficou a conhecer as investigações que o departamento está a desenvolver sobre como as experiências da infância afetam o cérebro e o desenvolvimento social e emocional nos jovens.

"A Duquesa é fantástica. Ela quer mesmo perceber a ciência e pensar sobre como a ciência pode ajudar-nos a mudar a nossa abordagem para os primeiros anos das de vida das crianças e ajudar os pais e as famílias a perceber a importância desse período", concluiu o investigador.