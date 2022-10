Kevin Spacey declara-se inocente de crimes sexuais em julgamento em Nova Iorque

O ator norte-americano Kevin Spacey declarou-se inocente das acusações de crimes sexuais alegadamente cometidos contra o ator Anthony Rapp, num tribunal em Nova Iorque.

"Não me lembro de ter estado com ele numa festa particular ou de ter estado com ele num apartamento", disse na segunda-feira Spacey, em resposta a perguntas do advogado de defesa, numa sessão de um julgamento civil.

Anthony Rapp, atualmente com 51 anos, apresentou uma queixa em setembro de 2020 por uma alegada agressão sexual ocorrida numa festa em Nova Iorque em 1986, quanto tinha 14 anos.