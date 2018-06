Migrantes a bordo do Lifeline sem ordem de desembarque em Malta

Portugal, França e Itália foram os Estados que mostraram disponibilidade para acolher alguns dos passageiros.

Por Lusa | 09:05

O navio Lifeline com 230 passageiros a bordo ainda não recebeu instruções de La Valeta para atracar em Malta, tal como tinha sido anunciado, disseram esta quarta-feira responsáveis pela organização não-governamental alemã que recolheu os migrantes no Mediterrâneo.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, disse na terça-feira que Malta tinha concedido autorização para o navio atracar num dos portos do país, mas as autoridades maltesas ainda não concederam a autorização porque estão aparentemente a aguardar a reação dos países europeus eventualmente disponíveis para recolher as 230 pessoas que se encontram a bordo da embarcação.

Até ao momento, Portugal, França e Itália foram os Estados que mostraram disponibilidade para acolher alguns dos migrantes que se encontram a bordo do Lifeline.