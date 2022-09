Livro de 2005 que previu corretamente morte de Isabel II está a esgotar nas livrarias

Um livro que interpreta as profecias do astrólogo francês do século XVI Nostradamus aumentou exponencialmente as vendas depois de ter aparentemente previsto data da morte da rainha Isabel II, que aconteceu a 8 de setembro.O livro, "Nostradamus": The Complete Prophecies for the Future", foi publicado em 2005 e é uma interpretação das "Les Propheties" de Nostradamus, uma coleção de profecias poéticas. De acordo com o The Sunday Times, o livro, da autoria de Mario Reading, vendeu mais de oito mil exemplares desde 17 de setembro, comparando com apenas cinco cópias vendidas na semana anterior à morte da rainha.A interpretação de Mario Reading de um dos poemas diz que "a rainha Isabel II irá morrer, por volta do ano 2022, aos 96 anos".Segundo Reading, Nostradamus prevê também que o Rei Carlos III abdicará do trono devido a "ressentimentos do povo britânico contra ele, após o seu divórcio de Diana, Princesa de Gales".A interpretação do autor surge depois de ler esta frase presente no livro do astrólogo, publicado em 1555: "Porque desaprovaram o seu divórcio, um homem que mais tarde consideraram indigno; O Povo forçará a saída do Rei das ilhas; Um Homem substituirá quem nunca esperou ser rei", lê-se na obra de Nostradamus.Mario Reading acaba por concluir que o Príncipe Harry subirá ao trono quando Carlos III abdicar.Nascido no ano de 1503, Michael de Nostradamus foi um astrólogo francês responsável pelo livro Les Prophéties, uma obra publicada em 1555 e responsável por várias profecias. Entre as previsões para o futuro, Nostradamus previu vários acontecimentos como foi o caso da ascensão de Adolf Hitler durante o século XX na Alemanha Nazi, assassinato do antigo presidente norte-americano, John Fitzgerald Kennedy, em 1963 e os ataques do 11 de setembro de 2001 em Nova Iorque, EUA.