Meteoritos e inflação: As previsões para 2022 publicadas num livro de... 1555

Nascido no ano de 1503, Michael de Nostradamus foi um astrólogo francês responsável pelo livro Les Prophéties, uma obra publicada em 1555 e responsável por várias profecias. Entre as previsões para o futuro, Nostradamus previu vários acontecimentos como foi o caso da ascensão de Adolf Hitler durante o século XX na Alemanha Nazi, assassinato do antido presidente norte-americano, John Fitzgerald Kennedy, em 1963 e os ataques do 11 de setembro de 2001 em Nova Iorque, EUA.



Com o fim do ano à porta, as previsões para 2022 dão conta de um meteorito que irá atingir a terra, uma profecia que poderá não se realizar, uma vez que a NASA já comunicou que o próximo meteoro só irá passar pelo planeta Terra em 2029.





Entre as profecias encontram-se ainda um maior período de inflação e previsões ligadas ao aquecimento global.