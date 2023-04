Macron acredita que China pode trazer a Rússia "de volta à mesa de negociações"

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse esta quinta-feira ao presidente chinês, Xi Jinping, que sabe que pode contar com a China para falar com a Rússia e trazer todos de volta à mesa das negociações para a paz. Macron fez as declarações durante uma visita de estado a Pequim enquanto se reunia com Xi."A agressão russa na Ucrânia deu um golpe na estabilidade (internacional)", disse Macron a Xi, citado pela agência Reuters. "Sei que posso contar convosco para trazer a Rússia de volta à razão e todos de volta à mesa de negociações", acrescentou.