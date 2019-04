Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe acorda do coma e conhece o filho seis meses depois do parto

Mulher não conteve as lágrimas quando teve pela primeira vez o seu filhos nos braços.

15:16

Uma mulher de 28 anos, Nur Fadilla, que entrou em coma durante o trabalho de parto, conheceu o seu filho pela primeira vez seis meses depois, ao acordar.



Nur Fadilla foi sujeita a uma cesariana no hospital Kota Bharu, na Malásia, depois de os médicos terem tentado induzir o parto por três vezes. Após várias complicações durante o parto, Nur entrou em coma profundo, durante seis meses.



"O coração dela começou a bater novamente quando o bebé nasceu, mas devido à falta de oxigênio no cérebro a Nur entrou em coma", contou Nur Hasirah, primo da mulher, citado pelo jornal The Sun.



Quando conheceu o filho pela primeira vez, Nur não conteve as lágrimas.



A fotografia foi captada pelo primo de Nur que a publicou nas redes sociais. O momento emocionante já se tornou viral na Internet.