Mãe de 27 anos morre e deixa bebé de um ano abandonado em casa para morrer

Natalie Kane e o seu filho de um ano morreram no Natal do ano passado. A jovem de 27 anos decidiu inalar líquido de um isqueiro a 24 de dezembro de 2021 e acabou por morrer. O bebé ficou abandonado na casa e foi encontrado morto cinco dias depois devido à desidraatação.O caso foi relatado por Stacey Hackett, de 35 anos, melhor amiga de Natalie, ao jornal britânico Daily Mail. A mulher diz que "nunca irá superar" a morte desta família.Stacey tinha planeado passar o Natal com Natalie e Harry em Whitehaven, no Reino Unido. Na véspera de Natal, a 24 de dezembro, a jovem mãe decidiu inalar líquido de isqueiro e não resistiu aos efeitos.O corpo de Harry foi encontrado na casa de banho do apartamento, enquanto o de Natalie estava na sala de estar ao lado de presentes de Natal, ainda embrulhados.