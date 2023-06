Mãe deixa bebé sozinha em casa durante dez dias para ir de férias. Menina morreu desidratada

Uma mãe de 31 anos foi acusada do homicídio da própria filha, depois de ter deixado a bebé de 16 meses sozinha em casa para ir de férias durante dez dias. A menor morreu desidratada na habitação em Cleveland, nos EUA.Kristel Candelario deixou Jailyn para ir para Porto Rico e Detroit, de acordo com a polícia, citada pela NBC. As autoridades confirmam que não havia "sinais de trauma", mas adiantam que o abandono será a razão da morte da bebé."A criança ficou em casa sozinha e sem vigilância durante cerca de dez dias e subsequentemente morreu", informa a polícia do estado norte-americano num comunicado.A mãe confirmou à polícia que abandonou a filha em casa. Quando chegou terá encontrado a bebé "extremamente desidratada" e com o berço cheio de "urina e fezes", relata o detetive.Os vizinhos, citados pela NBC, contaram que Kristel já lhes tinha pedido para cuidarem da menor noutras ocasiões e não entendem porque motivo a mãe não o fez desta vez.