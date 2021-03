Mãe mostra filha bebé de meses com unhas postiças afiadas e gera onda de revolta

Segundo o jornal The DailyStar, a mulher publicou quatro fotografias das unhas postiças da bebé com estilos de manicure diferentes, mas todas elas com grande comprimento.

A fotografia de uma bebé de meses com unhas postiças e afiadas, publicada nas redes sociais pela própria mãe, está a intrigar os internautas e principalmente os pais, que alertam para o perigo da criança se poder magoar com o tamanho e forma das unhas.Na legenda da publicação, a mulher destinou-se aos pais dizendo que está disponível para tratar também da manicure das filhas.Muitos foram os comentários negativos e outros a aconselhar que esta mantivesse as unhas da filha curtas para não a magoar.No entanto também há quem acredite que as fotografias possam ter sido transformadas no Photoshop.