Mãe paga casamento de luxo da filha e dois anos depois casa e engravida do genro

Julie Wall pagou o casamento de sonho da filha, que excedeu os 17 mil euros, em Twickenham, Inglaterra. O casal decidiu, por isso, convidar a mãe da noiva para os acompanhar na lua-de-mel, mas o insólito acaba por acontecer dois anos depois.Julie engravidou do genro e casou com o mesmo. Lauren Wall contou ao jornal Mirror o triângulo amoroso que viveu com o ex-marido e a mãe em 2001. A jovem teve o seu casamento de sonho aos 19 anos com o noivo Paul White.De acordo com o relato de Lauren, semanas após voltarem da lua-de-mel, Paul mostrou-se uma pessoa completamente diferente. O casamento durou dois anos e fruto da união, Lauren e Paul tiveram um filho.A jovem de 34 anos afirma que Paul se tornou bastante misterioso relativamente ao telemóvel e passava muito tempo fora de casa. Lauren descobriu a relação extraconjugal entre Paul e a sua mãe graças à irmã que descobriu conversas inapropriadas entre o genro e a sogra.Dias após Lauren confrontar os dois com as mensagens, o marido saiu de casa e juntou-se a Julie com quem mais tarde viria a casar e ter filhos.De acordo com a jovem, tempos mais tarde acabou por se divorciar de Paul e em 2006 assitiu ao casamento entre o ex-marido com a mãe, apesar de não manter contacto com a mesma.Atualmente a jovem está comprometida e espera o seu quarto filho. Por sua vez, a mãe de 53 anos continua com Paul White, de 35 anos.