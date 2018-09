Mãe salva bebé de acidente brutal momentos antes de morrer

Colisão ocorreu quando a mulher amamentava o filho no autocarro.

Thaís de Almeida, de 27 anos, salvou a vida da filha ao aperceber-se que o autocarro onde seguia iria chocar de frente com um camião, na passada segunda-feira, em Fortaleza, no Brasil. A mulher, que acabou por morrer, terá atirado a bebé para outro passageiro para a salvar da forte colisão.

De acordo com a imprensa brasileira, a mulher estaria a amamentar a filha quando se apercebeu do embate que estaria prestes a acontecer, atirando a bebé para outro lugar com um ato instintivo e uma reação rápida que evitou a morte da criança.

A colisão ocorreu precisamente junto ao lugar onde Thaís estaria sentada e onde acabou por perder a vida, sendo a única vítima mortal do acidente. A mulher deixa ainda três filhos.

A bebé ficou com ferimentos ligeiros, assim como outros cinco passageiros. A mãe acabou por ficar encarcerada na viatura, acabando por perder a vida antes dos bombeiros chegarem ao local.

A parte da frente do veículo bateu na traseira do camião e ficou totalmente destruída, quando seguia a 49 quilómetros por hora.