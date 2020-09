Centenas de baleias encalhadas na Austrália. A maioria está morta

Mais baleias-piloto foram encontradas esta quarta-feira encalhadas na costa australiana, aumentando o total estimado para quase 500, o maior incidente do género registado no país.

As autoridades já tinham iniciado operações para salvar sobreviventes entre as cerca de 270 baleias encontradas na segunda-feira numa praia e em dois bancos de areia, perto da remota cidade de Strahan, na costa oeste, no estado insular da Tasmânia.

Outras 200 baleias encalhadas foram esta quarta-feira avistadas do ar, a menos de dez quilómetros a sul, disse o gestor de Parques e Serviços de Vida Selvagem da Tasmânia, Nic Deka.



Pelo menos 380 baleias-piloto presas numa baía remota da Tasmânia morreram, apesar dos intensos esforços para tentar salvá-las, informou um responsável pelos serviços de socorro.

"Temos um número mais preciso e podemos confirmar que 380 cetáceos estão mortos", disse o diretor dos Parques Naturais da Tasmânia, Nic Deka, à agência de notícias France-Presse (AFP).