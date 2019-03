Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 1500 tartarugas exóticas encontradas vivas dentro de bagagem em aeroporto

Animais já foram entregues ao departamento do meio ambiente em Manila, nas Filipinas.

14:30

Mais de 1500 tartarugas exóticas foram encontradas vivas no interior de uma bagagem no aeroporto de Manila, nas Filipinas.



Segundo avançam as autoridades locais, os animais já foram entregues ao departamento do meio ambiente em Manila, depois de terem sido deixados na bagagem por um passageiro de nacionalidade filipina.



O homem encontrava-se no Aeroporto Internacional Ninoy Aquino, num voo da companhia aérea Philippine Airlines, a partir de Hong Kong.



Recorde-se que as condenações por comércio ilegal de animais selvagens são puníveis com pena de prisão de até dois anos, para além de uma coima de cerca de três mil euros.