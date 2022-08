Mapa mostra áreas onde tubarões mais atacam e estão mais perto do que pensa

O Museu da Flórida, nos EUA, produziu um mapa interativo que permite explorar o número de ataques de tubarões não provocados em todo o mundo.



O mapa, baseado em dados do The International Shark Attack File (ISAF), revela que os EUA são o país com mais ataques de tubarões em todo o mundo, com um registo de 1563 ataques, seguindo-se depois a Austrália (682 ataques), a República da África do Sul (258) e o Brasil (110).





É possível alternar o intervalo de datas, entre 1900 e 2021, através de uma ferramenta que está ao fundo do mapa e também é pode selecionar determinadas espécies de tubarão, bem como consultar se os ataques foram ou não fatais, de acordo com o Daily Mail.Segundo dados do ISAF, em 2021 existiram 137 interações entre entre tubarões e humanos em todo o mundo. A maioria dos ataques estão relacionados com a prática de surf e de outros desportos de prancha.O Museu da Flórida afirma ainda que o risco de ser mordido por um tubarão é extremamente baixo.