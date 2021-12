Maratona negocial para evitar a guerra

A Rússia e os EUA vão manter conversações de segurança no dia 10 de janeiro com vista a baixar as tensões na Ucrânia e evitar uma guerra. Essas negociações deverão ser seguidas por outras entre representantes russos e da NATO, no dia 12, às quais deverá seguir-se, no dia 13, uma cimeira mais alargada envolvendo, além de Rússia e EUA, vários países europeus.









A confirmação das negociações surgiu esta terça-feira, um dia depois de o presidente norte-americano, Joe Biden, aprovar um pacote de apoio a vários países europeus que ameaça perturbar o ambiente de concórdia à mesa das negociações. É que esse pacote inclui 300 milhões de dólares (cerca de 270 milhões de euros) para apoio militar à Ucrânia.

Recorde-se que Moscovo tem acusado repetidamente a NATO de alargar de forma agressiva a sua esfera de influência, levando países do antigo bloco soviético para a organização, e exige agora garantias de que a Ucrânia não se juntará a esse grupo.





“Quando nos sentarmos para conversar, a Rússia poderá colocar em cima da mesa as suas preocupações e nós colocaremos as nossas com as atividades russas”, referiu um porta-voz, não identificado, da Casa Branca, concluindo, de forma pragmática: “Haverá áreas em que faremos progressos e outras em que discordaremos. A diplomacia é assim mesmo.”



Organização de direitos humanos banida





Leia também Apreensão no Leste da Europa: Rússia ameaça Ucrânia O Supremo Tribunal da Rússia ordenou ontem o fecho da Memorial International, a mais antiga ONG do país.

Fundada na década de 1980, criou 23 delegações pela União Soviética e ganhou relevo com estudos sobre a repressão, tendo criado, nomeadamente, uma base de dados das vítimas dos Gulag. O Nobel da Paz russo Andrei Sakharov foi um dos fundadores. O Memorial Human Rights Center, ‘filial’ da mesma ONG, também está ameaçado por, alegadamente, “justificar o terror e o extremismo” .