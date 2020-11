Médicos alertam: comer pão pode estar a causar-lhe danos no cérebro. Conheça os sinais de alarme

Tonturas, perda de equilíbrio e quedas podem ser sinais de alerta de que comer pão lhe está a causar danos no cérebro. O alerta parte de alguns médicos que apontam para uma má reação ao glúten, presente no pão, como a causa para estes sintomas.



De acordo com o jornal britânico The Mail, esta condição, ataxia do glúten, deixa os indivíduos mais apáticos e especialmente desatentos e ocorre quando o sistema imunológico reage negativamente ao glúten atacando partes do cérebro.







Em casos mais severos, os pacientes podem sofrer sintomas semelhantes a um AVC tais como dificuldade em falar, andar ou até mesmo paralisia.



Os sintomas podem levar, muitas vezes, a um diagnóstico falso mas o tratamento, uma vez identificado o problema, é simples: uma dieta livre de glúten.



Se for diagnosticado de forma precoce, as consequências podem até reverter-se. Neurologistas de um hospital universitário em Sheffield, Reino Unido, já desenvolveram um teste sanguíneo cujo resultado é conhecido em apenas alguns minutos.



Este teste procura proteínas no sangue libertadas pelo sistema imunitário de quem sofre com o problema após ingestão de alimentos com glúten.