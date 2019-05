Médicos já retiraram alimentação a Vincent Lambert

Após vários anos de luta nos tribunais, os médicos retiraram ontem a alimentação e hidratação artificiais que ao longo de mais de uma década mantiveram vivo o francês Vincent Lambert, tetraplégico em estado vegetativo desde 2008 que se tornou num símbolo da luta pelo direito a uma morte digna em França.A decisão final dos médicos foi tomada há mais de uma semana, depois de esgotados todos os recursos legais com que os pais e uma irmã de Vincent, católicos devotos, tentaram travar o processo. A eutanásia é ilegal em França, mas a lei determina que os cuidados médicos não devem ser prolongados "com obstinação irrazoável".Desde 2011 que os médicos dizem que o estado do ex-enfermeiro de 42 anos é irreversível. Vincent ficou tetraplégico e mergulhou num coma profundo após um acidente de moto, em 2008.Os pais e a irmã lutaram durante anos nos tribunais contra a mulher, cinco irmãos e um sobrinho de Vincent, que defendiam que as máquinas deviam ser desligadas, mas todos os recursos foram rejeitados.Vincent foi ontem colocado sob sedação "controlada, profunda e continuada" e deverá morrer nos próximos dias.