Menina cai dentro de recinto de pandas gigantes num jardim zoológico

A criança de cinco anos foi resgatada por um segurança após queda de 6,5 metros de altura.

12.02.19

Uma menina de cinco anos estava a visitar o jardim zoológico quando caiu dentro de uma zona de criação de pandas gigantes de Chengdu, uma província de Sichuan, na China.

Segundo o canal de televisão chinês, CCTV, a criança ultrapassou a zona de segurança do zoo. A menina sentou-se no muro onde se encontravam milhares de visitantes que observavam os pandas. De acordo com os meios de comunicação locais, a menor acabou por cair de costas de uma altura de cerca de 6,5 metros.

Um dos seguranças do jardim zoológico foi rapidamente em auxílio da menina, enquanto os animais se aproximavam da criança.

Após o incidente todos os visitantes foram alertados para não ultrapassarem a zona de segurança estabelecida.

A Base de Pesquisa e Criação de Pandas Gigantes de Chengdu é uma zona de criação de pandas gigantes e de outros animais raros. Foi criada em 1987 e os lucros revertem para a conservação de ambas as espécies em vias de extinção. A Base de Pesquisa e Criação de Pandas Gigantes tem como objetivo aumentar a espécie animal panda e, posteriormente a libertá-los de volta à natureza.