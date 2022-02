Menina de 9 anos é sugada pelo ralo da piscina e morre afogada em festa de aniversário no Brasil

A vítima chegou a ser levada para o hospital de Dois Irmãos do Buriti, mas não resistiu, avança o G1.



O velório de Mariana é realizado desde sábado, em Aquidauana.





Uma criança de 9 anos morreu afogada, este sábado, depois do cabelo ter sido sugado pelo ralo da piscina de um clube em Dois Irmãos do Buriti, no Brasil.Mariana dos Anjos Faria estava a brincar com os familiares na piscina, durante a comemoração do aniversário de 75 anos da avó paterna, quando o cabelo foi sugado pelo ralo da piscina. O pai da menina ainda tentou puxá-la para fora de água quando viu que esta se estava a afogar, mas o cabelo de Mariana estava enrolado no ralo.Quando finalmente a conseguiram tirar da água a criança já não respirava.