Menina de 9 anos fica sem cabelo devido ao stress do confinamento para travar a Covid-19

A pequena Tabitha Clark Kelly, uma menina inglesa de nove anos, está a dar que falar após mostrar-se sem cabelo ao voltar á escola. A criança, de 9 anos, desenvolveu alopecia areata (uma doença autoimune) e ficou sem cabelo, e a mãe garante que foi devido ao stress que viveu durante o confinamento. É a própria que diz que estava "desejosa" de voltar à escola e "farta" de estar em casa.

Num programa de televisão a mãe da menina, Becca Gill, contou que começou a notar o cabelo da filha a cair logo em março. Dois meses depois, no início de junho, a menina já tinha peladas na cabeça. "Foi assustador, quando me disseram o que eu tinha eu fiquei cheia de medo e chorei muito. Estava horrível, parecia que algo muito mau me tinha acontecido", conta a pequena Tabitha.

Quando, em julho, já quase não tinha cabelo, a menina decidiu ser corajosa e quis rapar o cabelo. A mãe, para a encorajar, fez o mesmo. As duas tiveram a ideia de organizar uma angariação de fundos com a família e amigos, devido ao episódio e ainda juntaram mais de 500 euros para a Alopecia UK e para a The Little Princess Trust, que faz cabeleiras para crianças sujeitas a quimioterapia.

Os testes de sangue e dermatológicos não revelaram nada de anormal mas, segundo o Mirror, que ouviu especialistas, o ‘timing’ do caso parece coincidir com o aumento de stress da menina não poder ir à escola. A alopecia areata manifesta-se muitas vezes em situações ou episódios de stress extremo, como foi o caso do que Tabitha viveu no início do confinamento.

"Alguns doentes ligam-na a stress mental e físico, outros dizem que não está nada relacionado. Uns depois contam que o cabelo volta a crescer quando o stress passa, outros não voltam a ver cabelo durante meses, anos décadas ou mesmo nunca mais! A perda de cabelo é uma coisa difícil e stressante e quem sofre deve pedir ajuda", diz Amy Johnson, da Alopecia UK.

Tabitha viu o melhor lado da situação e, com o cabelo rapado, decidiu pintá-lo de azul "para dar um ar mais punk-rock", diz a menina divertida.

Entretanto já na escola, Tabitha diz que não teve vergonha de mostrar o novo look aos amigos, mas um "bocadinho de medo". Agora já desvaloriza: "Até acho que me fica bem", diz a menina inglesa.