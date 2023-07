Menina de um ano morre ao ser atirada para piscina por cão da família

O avô de uma menina de um ano, que morreu afogada em casa, esta quinta-feira, em Kenner, nos EUA, pode ser acusado de homicídio por negligência. De acordo com o canal de televisão Fox8, Nevaeh Fugate e a irmã de quatro anos estavam a brincar, no jardim da habitação, ao cuidado do avô, quando o cão a atirou para uma piscina infantil com apenas 15 centímetros de altura de água.A piscina tinha sido quase toda esvaziada. "Só havia 15 centímetros de água. Não era uma piscina cheia", disse Michael Cunningham, um porta-voz da polícia da cidade do estado da Luisiana. "É um acontecimento trágico".Apesar de ter sido retirada ainda com vida de dentro de água, a menina acabou por não resistir ao afogamento e morreu horas depois.