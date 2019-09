Menino autista de cinco anos rotulado de 'agressor sexual' por abraçar colega

Uma família norte-americana afirma que o filho de cinco anos, portador do síndrome de autismo, foi rotulado de "agressor sexual" pela professora e pelos funcionários da escola que frequenta após abraçar um colega da turma.Nathan estuda na escola East Ridge Elementary, no Tennessee, Estados Unidos, e foi colocado no resgisto como um criminoso sexual. Esse registo permanecerá público para o resto da sua vida.A família do menino disse que recebeu uma chamada da professora no início do ano letivo, onde esta acusava o menino de ter tido "comportamentos sexuais" por abraçar beijar na bochecha outra criança.Os funcionários da escola alegam que avisaram Nathan várias vezes, mas que o menino ultrapassou os limites ao abraçar e beijar na bochecha outro colega.