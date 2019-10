Menino de quatro anos morre após ser atacado por pit bull

Benjamin Cobb, um menino de quatro anos, morreu após ter sido atacado por um cão de raça pit bull, apesar das tentativas da sua mãe para o salvar, em Detroit, nos EUA.

O menino não resistiu aos ferimentos que sofreu após o ataque do animal e acabou por morrer na noite de terça-feira, já no hospital.

A polícia foi chamada ao local por uma menina de 14 anos, irmã da vítima, que dizia que um cão com cerca de 15 quilos tinha atacado o menino. A mãe ainda tentou impedir o ataque usando uma faca contra o cão, mas não conseguiu libertar o filho, que foi transportado para o hospital com ferimentos no pescoço e no corpo.

O cão pertencia a um amigo da família, que se tinha disponibilizado a cuidar dele durante um período em que o mesmo estaria ausente e até então, nunca tinha demonstrado comportamentos agressivos. Foi abatido posteriormente numa clínica veterinária.

Foi lançada uma página de angariação de fundos para ajudar a família com os custos do funeral.