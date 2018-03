Milhares de pessoas no último adeus a Gabriel Cruz

Corpo do menino de oito anos foi encontrado no domingo.

Milhares de pessoas estiveram presentes esta terça-feira de manhã no funeral de Gabriel Cruz, de oito anos, na Catedral de Almería, em Espanha.

"O meu menino ganhou. Sabemos que está no céu, a brincar com os seus peixinhos, e a bruxa já não existe", começou por afirmar a mãe da criança, Patrícia Ramírez, no momento da saída do local. Esta ainda perdiu a todos para ouvirem a música Girasoles, de Rozalén, em homenagem ao filho, visto ser uma das suas preferidas.



Ángel Cruz, o pai de Gabriel, também fez questão de agradecer a todos pelo apoio prestado ao longo dos dias. "Obrigado por nos levarem a voar a encontrar o nosso filho. São gigantes", exclamou.

O corpo do menino, que foi assassinado, foi encontrado este domingo na bagageira do carro da namorada do progenitor, após 12 dias de desaparecimento. Ana Julia Quezada tornou-se a principal e única suspeita pelo crime cometido.Segundo os últimos dados divulgados, Gabriel sofreu uma lesão cerebral, tendo sido essa a causa da morte e não estrangulamento como já havia sido referido.