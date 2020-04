Ming Chu Hsu, a milionária chinesa que doou quatro milhões de euros em equipamento médico a Portugal

Ming Chu Hsu é uma empresaria, nascida em Taiwan, com uma vertente filantrópica que valeu a Portugal uma doação de 4,6 milhões de euros em equipamento médico para ajudar a combater a pandemia do coronavírus. Mas afinal, quem é esta milionária chinesa com ligações ao nosso País?

Investidora no sector imobiliário em Portugal, Chu Hsu tem a maior parte das suas empresas sediadas em Hong Kong. Casada com um norte-americano, ofereceu 80 ventiladores entre outros bens médicos a Portugal através da promotora imobiliária Reformosa.

Mas esta não terá sido a primeira vez que a empresaria se mostrou solidária para com Portugal. Chu Hsu doo dois milhões de euros à Nova School of Business & Economis (NOVA SBE), demonstrando o seu lado filantrópico.

De acordo com o site Macau Business, Ming Chu Hsu ficou conhecida pelo caso ‘Paradise Papers’, constando de uma base de dados de empresas ‘offshore’ do Consórcio Internacional de Jornalistas de investigação.

Aos 17 anos mudou-se para Nova Iorque, nos EUA, onde viria a viver durante cerca de 10 anos. Formou-se em matemática e finanças e em 1992 recebeu o seu MBA. Trabalhou em Wall Street e na empresa Texcomm, até funfdar a sua própria empresa, a TRM, intimamente ligada ao sector imobiliário

É criadora da imobiliária Reformosa, com sede na Rua Miguel Lupi, em Lisboa. Possui investimentos em Lisboa, Cascais e Setúbal. Informações disponibilizadas pelo Columbia Business School, onde cumpriu alguns dos seus estudos, a empresaria vive na China com o marido e dois filhos, mas consta que também tenha uma residência em Portugal.