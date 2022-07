Ministro das Finanças britânico eliminado na eleição para sucessão de Boris Johnson

O ministro das Finanças britânico, Nadhim Zahawi, e o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Jeremy Hunt foram eliminados na primeira volta das eleições no partido Conservador para a sucessão do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi esta quarta-feira anunciado.

Apenas seis dos oito candidatos conseguiram mais de 30 votos necessários para passagem à próxima volta, indicou o deputado Graham Brady, presidente do Comité 1922, o conselho dos deputados do Partido Conservador que organiza as eleições para a liderança.

Assim, passam à segunda volta o antigo ministro das Finanças Rishi Sunak (88), a secretária de Estado do Comércio Penny Mordaunt (67), a ministra dos Negócios Estrangeiros Liz Truss (50), a Procuradora-Geral Suella Braverman (32), o deputado Tom Tugendhat (37) e a secretária de Estado da Igualdade Kemi Badenoch (40).