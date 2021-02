Morreu a cantora Mary Wilson do grupo The Supremes

A cantora norte-americana Mary Wilson, que fez parte do grupo The Supremes, morreu esta terça-feira aos 76 anos em Las Vegas, nos Estados Unidos, informou o seu representante Jay Schwartz.

O mesmo não adiantou mais detalhes sobre a morte de Mary Wilson, que com Diana Ross e Florence Ballard formaram o primeiro grupo de sucesso The Supremes.

Wilson manteve-se no grupo até este ser oficialmente dissolvido pela Motown em 1977.

A primeira canção do grupo que vendeu um milhão de cópias, "Where Did Our Love Go", foi lançada em 17 de junho de 1964.