Morreu Millie Small, a cantora que popularizou a canção 'My Boy Lollipop'

Morreu esta terça-feira a cantora jamaicana Millie Small, aos 73 anos. A artista era a voz da popular canção Ska 'My Boy Lollipop'.Millie Small foi vítima de um AVC. A cantora deu voz a 'My Boy Lollipop', editada em 1964, considerada uma das canções da década e referência do gênero Ska.