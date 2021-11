Morreu o menino de 9 anos que ficou ferido após a debandada no concerto de Travis Scott nos EUA

Um menino de 9 anos morreu este domingo depois de ter ficado ferido com gravidade durante o concerto de Travis Scott, no festival Astroworld, nos EUA.

Ezra Blount foi colocado em coma induzido durante vários dias depois de ter sofrido graves lesões em diversos órgãos provocadas pela debandada da multidão durante o concerto do rapper no passado dia 5 de novembro, em Houston. A criança encontrava-se aos ombros do pai e terá caído no momento em que o caos começou.

A notícia da morte foi confirmada pela própria família ao canal de notícias ABC13.

De acordo com a revista Rolling Stone, a família do menino contratou dois advogados para abrir um processo de negligência contra a Scoremore Mgmt, Live Nation Entertainment e Travis Scott.

A morte de Ezra eleva para 10 o número de vítimas mortais do concerto de Travis Scott. Recorde-se que na semana passada morreu mais uma jovem, vítima dos graves ferimentos provocados pela debandada. Bharti Shahani tinha 22 anos. Os restantes oito óbitos foram declarados no próprio dia do evento.