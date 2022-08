No sábado morreu o ex-diretor da Petrobras e primeiro delator da ‘Operação Lava Jato’, Paulo Roberto Costa, aos 68 anos. Sofria de cancro. Em março de 2014, ao ser preso três dias depois do início da operação, tornou-se chave do escândalo ao firmar um acordo de delação premiada com o Ministério Público. Revelou esquemas milionários de enriquecimento que beneficiavam políticos.Foi o início de um processo judicial liderado por Sérgio Moro que provocou um terramoto na política brasileira.