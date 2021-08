Justiça recusa reabrir processo contra Lula da Silva

Um tribunal de Brasília recusou um pedido do Ministério Público para reabrir um dos processos em que o ex-presidente brasileiro Lula da Silva foi condenado por corrupção pelo ex-juiz Sérgio Moro, mas que foi posteriormente anulado pelo Supremo Tribunal. Lula era acusado neste caso de receber uma casa de campo como luvas de empreiteiras.O ex-presidente chegou a cumprir 580 dias de prisão, mas foi libertado por ordem do Supremo Tribunal em novembro de 2019.Em março deste ano, o Supremo considerou que Moro tinha sido parcial e decidiu anular todos os processos instruídos pelo ex-juiz da Operação Lava Jato, remetendo todas as ações para a Justiça de Brasília.Procuradores da capital brasileira pediram então a reabertura do processo, mas a juíza Pollyanna Alves recusou, declarando extintas as condenações impostas, e mandou arquivar o caso.Ela considerou que o MP não tinha apresentado provas que justificassem uma nova análise do processo nem tinha levado em consideração a decisão do Supremo de que as provas anteriores eram nulas.Foram as condenações de Sérgio Moro que impediram Lula de disputar as Presidenciais de 2018, vencidas por Jair Bolsonaro. Após a anulação das condenações, Lula voltou a poder candidatar-se e lidera agora todas as sondagens para as Presidenciais do próximo ano.