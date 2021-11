Ex-procurador Deltan Dallagnol vai filiar-se ao mesmo partido do ex-juiz Sérgio Moro e lançar-se na política

O ex-procurador-chefe da operação anti-corrupção Lava Jato, Deltan Dallagnol, que deixou o Ministério Público na semana passada, vai filiar-se ao Partido Podemos e tentar a carreira política. O Podemos é o partido a que o ex-juiz que presidia aos processos da Lava Jato, Sérgio Moro, se filiou esta quarta-feira, lançando-se como potencial candidato às presidenciais de 2022.



O anúncio da filiação de Dallagnol ao Podemos foi feito esta quinta-feira pelo presidente nacional desse partido, senador Álvaro Dias. Segundo o parlamentar, Deltan Dallagnol deve assinar a sua filiação ao Podemos em Dezembro e vai tentar ser eleito deputado federal pelo estado do Paraná, sul do Brasil, onde o antigo procurador e o antigo juiz comandaram a Lava Jato e mandaram para a prisão dezenas de empresários e políticos, o mais famoso dos quais o antigo presidente Lula da Silva.





Deltan Dallagnol, que atuou 18 anos no Ministério Público, pediu afastamento do cargo meses atrás alegando necessitar dar mais atenção à família, onde surgira um grave problema de saúde. Na semana passada, ele pediu e conseguiu a exoneração, ficando livre para exercer a atividade política.Anos atrás considerado um verdadeiro herói ao lado de Moro devido ao trabalho de ambos na Lava Jato, Dallagnol teve a sua imagem bastante arranhada, tal como a do amigo juiz, depois do vazamento de mensagens trocadas entre ambos extraídas ilegalmente dos telemóveis dos dois por hackers. Nas mensagens, Dallagnol e Moro combinavam ações e versões, o que é vedado por lei ao juiz e ao procurador de um mesmo caso, e, segundo o que o Supremo Tribunal Federal deu como provado, forjaram provas para conseguirem condenar suspeitos, principalmente no caso do ex-presidente Lula, libertado por aquele tribunal 580 dias após ser preso por ordem do então magistrado.