Mulher baleada com quatro tiros por ex-marido no dia da audiência da custódia dos filhos

Um homem foi detido depois de, alegadamente, ter atingido a ex-mulher com quatro tiros, no mesmo dia em que decorreu a audiência da custódia dos quatro filhos do ex-casal, no Texas, EUA.



O crime aconteceu pouco depois de o homem ter invadido a casa da ex-mulher, arrombando uma das janelas de casa, na madrugada de segunda-feira, avança a Estação de televisão KTRK, da ABC News em Houston.







Andrea, a vítima, foi imediatamente levada para o hospital onde, atualmente, está a recuperar de forma estável, de acordo com uma publicação no Tweet. Os investigadores disseram à KTRK que as quatro crianças estão seguras e a morar com a avó.