Mulher com as maiores bochechas do mundo quer aumentá-las novamente

"Podem pensar que elas são muito grandes, mas eu acho que são um pouco pequenas. Preciso de atualizá-las novamente em breve", referiu à mesma publicação.

A modelo ucraniana de 30 anos Anastasia Pokreshchuk afirma ter as maiores bochechas do mundo mas quer tê-las ainda maiores, avança o jornal britânico Daily Star.Anastasia Pokreshchuk gastou, até ao momento, mais de 1.600 euros em inúmeras injeções de preenchimento, que faz desde os 26 anos."Depois de levar as primeiras injeções e de ver as mudanças nas minhas bochechas, apaixonei-me por elas. Regularmente injeto-me noutras partes do rosto", adiantou ao jornal.Além de injeções de botox nas bochechas, Anastasia já se submeteu ao mesmo procedimento na testa e nos lábios.Para o futuro, a jovem planeia fazer um aumento mamário para completar o seu visual.