Mulher criticada por manter cão em dieta vegetariana

Lucy Carrington foi envergonhada pelo animal de estimação em direto na TV.

14:27

Uma mulher que submeteu o cão a uma dieta vegetariana contou as suas escolhas num programa de televisão britânico. No entanto, a britânica foi envergonhada em direto pelo animal de estimação que escolheu comer uma tijela de carne a um prato de vegetais.

Lucy Carrington, que não é vegetariana nem vegan, optou por submeter o seu husky siberiano a uma dieta sem carne quando ele deixou de comer a habitual ração durante a onda de calor deste verão.

No entanto, durante o programa foram postas à disposição duas tigelas de comida, uma de carne e outra de verduras. Perante a situação, o cão escolheu a carne e devorou-a rapidamente. Assistindo a esta escolha, os telespectadores criticaram duramente a mulher que acusam de ser cruel.

Lucy disse que não quer submeter o cão à dieta vegetariana de forma definitiva, afirmando que apenas tomou a decisão por questões de saúde do animal.

O veterinário Scott Miller explicou que embora os cães sejam omnívoros e como tal comam carne e plantas, torna-los totalmente vegetarianos tira-lhes a liberdade natural de poder comer carne, um alimente necessário para obter todos os minerais essenciais e vitaminas que eles precisam.

"Se é isso (carne) que ele (cão) quer, obviamente que me vou adaptar", garante a mulher no final do programa.