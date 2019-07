Mulher de 22 anos rouba bebé na maternidade e tenta vendê-lo a estranhos

Uma mulher de 22 anos roubou uma bebé recém-nascida do Hospital-Maternidade do Taraz, no Cazaquistão, e tentou vendê-la a quem passava na rua.Imagens captadas por câmaras de videovigilância mostram a jovem a sequestrar a menina e a escondê-la numa bolsa sem que a equipa médica se aperceba. De seguida, a mullher caminha apressadamente para o exterior do hospital.A mulher foi apanhada pela polícia quando a cuidadora do bebé se apercebeu que este não se encontrava no quarto de hospital. Foi então que a jovem foi apanhada a tentar vender a criança a estranhos.A criança acabou por ser devolvida à mãe e ambos se encontram bem de saúde. De acordo com fontes do hospital, a jovem consgeuiu entrar na zona da maternidade uma vez que tinha dado à luz o seu terceiro filho, apenas três dias antes do incidente.Agora a jovem encontra-se em prisão domiciliária e pode enfrentar até dez anos de prisão por acusações de sequestro e tráfico de pessoas. A polícia está a investigar.