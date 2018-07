Trio rouba tubarão vivo e finge que é um bebé

Animal estava em cativeiro num aquário público em Leon Valley , no Texas.

Dois homens e uma mulher roubaram um tubarão bebé vivo do Aquário de San Antonio, em Leon Valley, no Texas, Estados Unidos. O trio disfarçou o furto fingindo que se tratava de uma criança e transportou o animal num carrinho de bebé.

Parecia um assalto premeditado, sendo que os dois homens e a mulher se aproximaram do aquário semiaberto e rapidamente "pescaram" o pequeno tubarão que se encontrava em cativeiro.

Um funcionário testemunhou o insólito roubo e contactou de imediato as autoridades.

Um dos homens pegou na cauda do tubarão enquanto os outros dois ladrões embrulharam o animal num cobertor molhado, de acordo com as declarações das autoridades à revista TIME. Os suspeitos levaram o peixe para o fundo de um corredor do San Antonio Aquarium e colocaram-no dentro de um balde de água, que foi de seguida coberto e colocado no carrinho de bebé.

Quando foi dado o alerta, a polícia ficou estupefacta e incrédula com o sucedido. "Quando recebemos a chamada, pensávamos que era uma brincadeira, sendo que na semana passada se celebrou a semana do tubarão", disse o agente. "Mas acontece que realmente alguém invadiu o aquário dos animais, e roubou um tubarão", disseram as autoridades em declarações à revista.

O gerente do aquário seguiu para o parque de estacionamento para os confrontar os ladrões com o roubo do pequeno tubarão. De acordo com a TIME, um dos homens, já sem o carrinho, disse que o filho estava doente e que tinha de ir para casa imediatamente.

Depois das autoridades terem trabalhado nas buscas, o tubarão foi encontrado e está de quarentena.



Os agentes encontraram o animal quando seguiram o carro dos suspeitos até à casa onde estes mantinham uma extensa coleção de vida marinha. "Parecia uma imitação do aquário de San Antonio", disse o chefe da polícia de Leon Valley.



Agora, o aquário do Texas espera que o animal recupere totalmente enquanto está retirado das visitas do público.