Mulher de polícia detido pela morte do afro-americano George Floyd pede o divórcio

stá arrasada com a morte do Sr. Floyd e a sua maior simpatia está com a família dele, com seus entes queridos e com todos os que estão sofrendo com esta tragédia. Ela pediu o divórcio de Derek Chauvin".

A mulher de Derek Chauvin, o ex-polícia que se ajoelhou sobre o pescoço do afro-americano George Floyd provocando-lhe a morte, pediu o divórcio.A notícia é avançada pela ABC News que cita os advogados da mulher: "E

Chauvin foi preso e acusado de homicídio em terceiro grau pela morte de Floyd esta sexta-feira. É expectável que esta não seja a única acusação que Derek deverá enfrentar, segundo o advogado do condado de Hennepin, Michael Freeman.



A morte de Floyd, um homem afro-americano que implorava que o polícia o deixasse respirar correu Mundo e os EUA em alerta.



Centenas de protestos têm vindo a inundar vários estados dos Estados Unidos e também a violência e revolta tem vindo a escalar à medida que as acusações sobem de tom.

Esta sexta-feira, milhares de pessoas concentraram-se em várias cidades norte-americanas em protesto pela morte do afro-americano George Floyd.





, no sudeste do país, perto da sede da cadeia de televisão CNN, grupos de manifestantes, de acordo com imagens difundidas pelas televisões.