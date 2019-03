Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher grávida despedida por telefone durante trabalho de parto

Grace Fosu recebeu chamada telefónica quando estava prestes a dar à luz, em Acra, no Gana.

08:20

Uma mulher, Grace Fosu, foi despedida através de uma chamada telefónica quando estava prestes a dar à luz, já em trabalho de parto, numa maternidade em Acra, capital do Gana.



Segundo avança a CNN, a mulher, de 33 anos, recebeu um telefonema do seu chefe a dizer que estava despedida.



"Estou em trabalho de parto e está a ligar-me para dizer isso? Quer que eu morra", questionou Grace Fosu, de acordo com a mesma fonte, tendo no entanto dado conhecimento ao seu superior de que ia dar à luz uma menina.



"Foi um inferno. Fiquei mesmo muito triste depois de desligar a chamada. Não estava nada à espera disto", relatou a mulher, que pouco tempo depois recebeu uma carta formal na qual podia ler-se que a sua gravidez era descrita como uma "ofensa".



A mulher e o marido, Seidu Abubakari, haviam casado no ano anterior, depois de se conhecerem pela primeira vez num torneio de atletismo.



O caso remonta a setembro de 2014, mas só agora foi conhecido.