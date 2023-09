Mulher mais velha do mundo celebra 117 anos ao lado da irmã de 107

Josefa Maria de Conceicao, irmã de Cícera, citada pelo Daily Mail.

Uma mulher de 117 anos, que se acredita ser a mais velha do mundo, celebrou este sábado o aniversário com a irmã de 107, no Brasil.Segundo o Daily Mail, Cícera Maria dos Santos diz ter nascido em 1906. A ser confimado, a centenária é um ano mais velha que a atual detentora do recorde mundial do Guiness, a espanhola Maria Branyas Morera, de 116 anos.Quanto ao segredo para uma vida longa, a irmãs dizem que a fé em Deus e uma boa alimentação são a chave."Tem que comer. Feijão, milho, mandioca, batata", disseRuan, neto de Josefa e sobrinho de Cícera, revelou que a tia "descende de pessoas que foram efetivamente escravizadas", sublinhado o facto das duas terem sobrevivido "a tudo do século passado", bem como terem vencido a covid-19.