Mulher que pedia dinheiro para comer ganha lotaria em Espanha 

Uma mulher, que costumava pedir dinheiro para comer ganhou a lotaria em Espanha. Depois da sua rotina habitual, em que todos os dias pedia dinheiro, roupa ou comida em frente a um banco, no bairro de La Florida, em Alicante, Mercedes ao olhar para uma televisão do estabelecimento reparou com surpresa que os números da lotaria eram os mesmos que tinha escolhido."Sempre chorei, mas nunca por um momento feliz", afirmou Mercedes após ter ganho um prémio de 1.271.000 euros.De acordo com o jornal El País, a vida da mulher com cinco filhos não era fácil, sendo que todos os vizinhos já a conheciam pelos pedidos constantes."É uma mulher muito gentil e educada", são estas as características que a definiam pelo bairro de La Florida.Para Mercedes, o dinheiro ajudou com as suas necessidades e da família, porém e segundo avança o jornal espanhol, a mulher continua a frequentar as mesmas lojas onde pedia ajuda, embora já não a peça.