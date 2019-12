Mulher sofre reação alérgica após fazer sexo oral ao marido

Uma mulher de 46 anos quase morreu após sofrer uma reação alérgica, após ter feito sexo oral sem preservativo com o marido, em Baltimore, nos EUA.A vítima fez alergia a um medicamento que o companheiro estava a tomar, e de acordo com a equipa médica que a acompanhou, chegou ao hospital com sintomas tais como tonturas, suores e inflamação.Depois de vários exames, os médicos descobriram que a mulher sofreu um choque anafilático por causa de uma alergia à penincilina, substância presente no antibiótico que o homem estava a tomar para curar uma infeção. O contacto ocorreu através do sémen.