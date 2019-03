Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher tenta fazer parto sozinha após ver vídeos no YouTube e morre

Vizinhos deram o alerta por verem sangue a escorrer por baixo da porta.

19:05

Uma mulher indiana morreu no passado domingo após ter tentado fazer o seu parto sozinha. A jovem, de 26 anos, viu vídeos no YouTube para se "preparar" para o momento. Foram os vizinhos quem deram o alerta por verem sangue a escorrer do quarto.



De acordo com o jornal Hindustan Times, a mulher tentou ter o seu filho sem ajuda porque temia o estigma social que ela e o bebé sofreriam pela progenitora ser mãe sem ser casada.



Depois do alerta dos vizinhos, o senhorio, Ravi Upadhyay, deslocou-se ao local. Quando abriu a porta, encontrou um cenário de horror: a mãe e o bebé estavam mortos. As autoridades foram chamadas de imediato.



Ao ver o histórico de pesquisas no smartphone da mulher, a polícia percebeu que esta tinha procurado vídeos no YouTube que explicavam como fazer um parto sozinha e quais os "melhores" métodos para tal.



A casa tinha sido alugada pela mulher dias antes do parto, na cidade de Gorakhpur.



"A mulher contactou-me quatro dias antes e disse-me que a sua mãe estaria quase a chegar para a ajudar a ir para o hospital e durante o parto. Depois de verificar os dados do seu cartão, aluguei-lhe o quarto", revelou o senhorio à publicação.



As autoridades revelaram que encontraram uma tesoura, uma lâmina e algum fio junto do corpo da mulher.